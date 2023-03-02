Принцеса Уельська у смарагдовому, а кронпринцеса Метте-Марит - у червоному: пані та їхні чоловіки зустрілися у Віндзорському замку

Зустріч відбулася у Віндзорському замку в четвер під час візиту норвезького королівського подружжя до Великої Британії. Кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт планували відвідати Велику Британію ще у вересні, але їхній візит було перенесено через смерть королеви Єлизавети II. Король Харальд і королева Норвегії Соня були присутні на державній панахиді за покійною монархинею у Вестмінстерському абатстві, а спадкова пара – ні.

Принц та принцеса Уельські, кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

На Кетрін сьогодні був смарагдовий костюм від Burberry, пошитий на замовлення, і шовкова блузка з краваткою, імовірно, від цього ж бренду. Кейт зробила досить насичений макіяж, одягла мініатюрні сережки зі смарагдовим камінням, а волосся розпустила. Принц Вільям був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з червоною краваткою.

Принцеса Метте-Маріт одяглася в червону сукню з довгими рукавами і круглим вирізом на горловині, одягла золоті сережки з темним камінням, зробила легкий макіяж і гарне укладання локонами. Її чоловік кронпринц Хокон теж був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та в синій краватці у принт.

Принц та принцеса Уельські, кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Востаннє британці та норвежці зустрічалися під час візиту до Осло в лютому 2018 року.

У Віндзорському замку вони зібралися за круглим столом із представниками трьох провідних компаній Норвегії, які працюють над рішеннями в галузі екологічно чистої енергії.

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