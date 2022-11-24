Принцеса Уельська вперше вийшла у світ з брошкою, яку раніше носили Камілла і Діана

На банкет, організований на честь приїзду президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу Кетрін приїхала у сукні від Jenny Packham з кейпнакидкою – це один з її улюблених брендів і була в тіарі принцеси Діани "Вузлики кохання".

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Днем раніше принц та принцеса Уельські зустріли високопоставленого гостя у лондонському готелі Corinthia. На зустрічі Кейт з'явилася в плісованій сукні-пальті від Emilia Wickstead кольору баклажан, на якій була вперше прикріплена брошка з пір'ям принца Уельського.

Це брошка Prince of Wales Feathers Brooch, яку носили попередні принцеси Уельські починаючи від 1863 року. На ній зображена емблема принца Уельського і раніше цю брошку носили попередні власники титулу принцеси Уельської.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Брошка складається з діамантів, смарагдів та рубінів і має довгу королівську історію. Як пише townandcountrymag.com прикраса була подарована королеві Олександрі після її заміжжя з королем Едуардом VII, який на той час був принцом Уельським. На ньому зображено пір'я принца Уельського, геральдичний знак титулу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Принцеси Уельсу в минулому носили брошку, зокрема принцеса Діана та королева Камілла. Після заручин із Чарльзом, у той час принцом Уельським, Діані подарувала брошку королева-мати. Вона носила її як кулон кілька разів, зокрема і під час візиту до Австрії 1986 року.

Після смерті принцеси Діани 1997 року прикраси повернулися до колекції королеви Єлизавети. У 2000-х Камілла почала носити брошку (знову саме, як брошку) на багатьох публічних виходах, хоча офіційно вона ніколи не використовувала титул принцеси Уельської.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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