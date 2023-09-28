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Принцеса Уельська з'явилася на публіці з неохайним манікюром

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Уельська з'явилася на публіці з неохайним манікюром

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Якщо зі стилем принцеси Кейт все добре, то до нігтів дружини принца Вільяма є питання.

З якоїсь невідомої причини Кетрін нехтує послугами професійного майстра і, мабуть, робить манікюр собі сама.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вчора Її Високість відвідувала захід, щоб взяти участь у своїй кампанії Shaping Us, присвяченій ранньому дитинству. На зустріч вона приїхала у стильному твідовому жакеті від Zara насиченого червоного кольору та чорних вузьких штанях. А ось її нігті мали неохайний вигляд.

Вони були нафарбовані світлим лаком, але він обліз на кількох нігтях. До того ж, було видно необрізану кутикулу і місцями задирки.

Манікюр принцеси Уельської / © Getty Images
Манікюр принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Це не вперше Кейт потрапляє до такої незручної ситуації з манікюром. Якось Кетрін нафарбувала нігті червоним кольором і зробила це, мабуть, самостійно. Чому ж принцеса ігнорує професійних майстрів, залишається загадкою.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1149
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