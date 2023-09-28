Принцеса Уельська з'явилася на публіці з неохайним манікюром

Якщо зі стилем принцеси Кейт все добре, то до нігтів дружини принца Вільяма є питання.
З якоїсь невідомої причини Кетрін нехтує послугами професійного майстра і, мабуть, робить манікюр собі сама.
Вчора Її Високість відвідувала захід, щоб взяти участь у своїй кампанії Shaping Us, присвяченій ранньому дитинству. На зустріч вона приїхала у стильному твідовому жакеті від Zara насиченого червоного кольору та чорних вузьких штанях. А ось її нігті мали неохайний вигляд.
Вони були нафарбовані світлим лаком, але він обліз на кількох нігтях. До того ж, було видно необрізану кутикулу і місцями задирки.
Це не вперше Кейт потрапляє до такої незручної ситуації з манікюром. Якось Кетрін нафарбувала нігті червоним кольором і зробила це, мабуть, самостійно. Чому ж принцеса ігнорує професійних майстрів, залишається загадкою.
Читайте також:
- Привела нігті до ладу: який тепер вигляд має манікюр королеви Летиції
- Майже ідеальний: княгиня Шарлін показала манікюр улюбленого відтінку
- Любить натуральний: який вигляд має манікюр герцогині Единбурзької Софі