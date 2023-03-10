Принцеса Уельська зазнала незручного моменту на публічному заході

Коли королівська пара прибула до центру, їх представили кільком лідерам, у зокрема Іману Суф'яну Ікбалу. Принц Вільям потис руку кожному з лідерів по черзі, і один з джентльменів також простяг руку, щоб потиснути руку принцесі. Однак потім Кейт простягла руку, щоб потиснути її Іману Суф'яну, який замість цього притиснув руку до серця і схилив голову. Принцеса швидко виправилася і, прибравши руку, теж схилила голову, вітаючи його.

Покласти руку на серце і трохи схилити голову вважається ввічливим способом вітати жінку в деяких мусульманських традиціях.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, схожа ситуація нещодавно виникла у королеви Іспанії Летиції, коли вона вітала посла Ірану у Королівському палаці в Мадриді. Він був помічений потискуючи руку її чоловікові королю Філіпу, але натомість схилив голову перед королевою і поклав дві руки на своє серце.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

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