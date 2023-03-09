Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Принцеса Уельська зустрілася з ірландськими гвардійцями, які навчають українських воїнів

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
696
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Принцеса Уельська зустрілася з ірландськими гвардійцями, які навчають українських воїнів

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін, як полковник ірландської гвардії, зустрілася 8 березня з членами 1-го батальйону ірландської гвардії вперше після отримання почесного призначення на тренувальному майданчику в Вілтширі.

41-річна принцеса Кейт одяглася у військову форму і відвідала ірландських гвардійців, які тренувалися сніжним ранком у середу. Це був перший раз у полку від того часу, як вона стала почесним полковником після смерті королеви Єлизавети II. Вона змінила на посаді свого чоловіка, принца Вільяма, якого король Чарльз III зробив новим полковником валлійської гвардії відповідно до його нового титулу принца Уельського.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Бійці ірландської гвардії, зокрема, зайняті навчанням Збройних сил України боротися з наземними мінами.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін приїхала на зустріч у камуфляжній куртці від Holland Cooper, вузьких штанях кольору хакі від G-Star Raw та черевиках Berghaus. Під курткою у неї був светр із високою горловиною, а на голову принцеса періодично одягала шапку.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцесі Уельській показали, як допомогти постраждалому на полі бою, розповіли про допомогу для боротьби з браконьєрством, яка доставляється військам та рейнджерам у Східній Африці, та про те, як полк підтримує українську армію у її боротьбі із наземними мінами. Візит завершився тим, що Кейт переглянула демонстрацію систем озброєння, які використовує полк.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
696
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація