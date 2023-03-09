Принцеса Уельська зустрілася з ірландськими гвардійцями, які навчають українських воїнів

Принцеса Уельська Кетрін, як полковник ірландської гвардії, зустрілася 8 березня з членами 1-го батальйону ірландської гвардії вперше після отримання почесного призначення на тренувальному майданчику в Вілтширі.

41-річна принцеса Кейт одяглася у військову форму і відвідала ірландських гвардійців, які тренувалися сніжним ранком у середу. Це був перший раз у полку від того часу, як вона стала почесним полковником після смерті королеви Єлизавети II. Вона змінила на посаді свого чоловіка, принца Вільяма, якого король Чарльз III зробив новим полковником валлійської гвардії відповідно до його нового титулу принца Уельського.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Бійці ірландської гвардії, зокрема, зайняті навчанням Збройних сил України боротися з наземними мінами.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін приїхала на зустріч у камуфляжній куртці від Holland Cooper, вузьких штанях кольору хакі від G-Star Raw та черевиках Berghaus. Під курткою у неї був светр із високою горловиною, а на голову принцеса періодично одягала шапку.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцесі Уельській показали, як допомогти постраждалому на полі бою, розповіли про допомогу для боротьби з браконьєрством, яка доставляється військам та рейнджерам у Східній Африці, та про те, як полк підтримує українську армію у її боротьбі із наземними мінами. Візит завершився тим, що Кейт переглянула демонстрацію систем озброєння, які використовує полк.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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