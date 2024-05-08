Принцеса Єлизавета переїжджає із Бельгії на два роки: палац поділився подробицями

22-річна дочка королеви Матильди та короля Філіпа пройде дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету в Бостоні, повідомив королівський палац Бельгії.

Принцеса Єлизавета з батьком королем Філіпом / Фото: Getty Images

Принцеса продовжуватиме вивчати політику. Наразі вона отримує ступінь бакалавра історії та політики у Лінкольн-коледжі Оксфордського університету у Великій Британії. А у травні 2020 року Єлизавета отримала диплом міжнародного бакалаврату в Атлантичному коледжі UWC, а потім пройшла річну військову підготовку.

Єлизавета не єдина королівська особа, яка вирішила навчатися у Гарварді. Цей престижний вищий навчальний заклад закінчував король Данії Фредерік X, який провів там рік, і імператриця Японії Масако, яка отримала там ступінь бакалавра економіки.

Принцеса Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вам розповідали, де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II у юності.

Читайте також: