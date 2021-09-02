Принцеса Єлизавета їде вчитися: стало відомо, куди вступила майбутня королева Бельгії

Європейські принцеси роз'їжджаються по різних країнах на навчання.

Днями ми показували зворушливі кадри з аеропорту в Мадриді, де король Філіп VI і королева Летиція проводжали свою дочку Леонор до коледжу в Уельсі.

Також нідерландські монархи ділилися знімками і показували фото їхньої 16-річної дочки Алексії, яка навчатиметься в тому ж коледжі, що і іспанська принцеса Леонор.

принцеса Леонор / Getty Images

Тепер стало відомо, що бельгійська принцеса Єлизавета, спадкоємиця трону, в жовтні вирушить на навчання до Оксфордського університету.

Король Філіп і королева Матильда з гордістю поділилися знімком дорослої доньки в Instagram і повідомили новину. Повідомляється, що принцеса здала вступні іспити на трирічний курс історії та політики. На фото, яким поділилися на сторінці королівської сім'ї, спадкоємиця зображена на тлі їхнього будинку в Брюсселі.

Принцеса Єлизавета не новачок у Великій Британії: в травні 2020 року вона отримала ступінь міжнародного бакалавра в коледжі UWC Atlantic College в Уельсі, тому ж, де навчатимуться іспанська і нідерландська принцеси. Після закінчення середньої школи вона провела рік в Королівській військовій академії Бельгії в Брюсселі, де вивчала соціальні та військові науки.

Бельгійська принцеса Єлизавета з батьками / Getty Images

У заяві королівського двору говориться, що принцеса буде регулярно повертатися до Бельгії і братиме участь в суспільному житті країни сама або разом з членами своєї сім'ї.

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