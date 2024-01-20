Принцеса Євгена з'явилася в Парижі з яскравою помадою на губах і сумкою за чотири тисячі доларів

Представниця британської королівської родини — принцеса Євгенія — вирішила поринути у світ гламуру та розкоші, оскільки відвідала Тиждень чоловічої моди у Парижі.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

33-річна принцеса сиділа у першому ряду показу Dior осінь-зима 2024-2025, що відбувся у Ecole Militaire 19 січня. Чоловіка з нею Джека Бруксбенка не було.

Одяглася Євгенія вся у чорний колір, але на ній був не бренд Dior, а вона була з ніг до голови одягнена у не менш люксовий бренд Fendi. Зокрема, вона поєднала сукню-футляр нижче колін, класичне легке пальто, а також туфлі на підборах і сумку моделі Peekaboo з короткою ручкою, ціна якої становить 4 400 доларів.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Але ось що здивувало в цьому луку, то це макіяж принцеси, оскільки вона обрала незвичний для себе відтінок помади – червоний. Зазвичай Євгенія віддає перевагу стриманышим відтінкам у макіяжах, особливо на королівських заходах.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Читайте також: