Принцеса Євгенія була зворушена промовою королеви Єлизавети II

Днями королева Єлизавета II виступила у відеозверненні з промовою до делегатів саміту COP26 у Глазго.

Промову монархині ми вже детальніше розбирали в цьому матеріалі. Онучка королеви – принцеса Євгенія Йоркська - похвалила бабусю та інших членів королівської родини за підвищення поінформованості про зміни клімату на саміті COP26 у Глазго.

31-річна принцеса Євгенія опублікувала в Instagram-історіях пост і продемонструвала свою підтримку Єлизаветі II, зокрема своїм зворушливим посланням.

Королева Єлизавета II / Instagram принцеси Євгенії

"Блискучий початок Конференції Організації Об'єднаних Націй щодо зміни клімату 2021", — написала Євгенія над роликом монархині, яка виступає зі своїм віртуальним зверненням на заході у Глазго.

Потім Євгенія поділилася відео з облікового запису Clarence House в Instagram, на якому її дядько принц Чарльз виголошує свою промову на церемонії відкриття саміту COP26. У промові Чарльз сказав:

"Пані та панове, багато з ваших країн, яких я знаю, вже відчувають руйнівний вплив зміни клімату у вигляді посух, повеней, ураганів, циклонів і лісових пожеж, що постійно посилюються, як і ми. Будь-який лідер, якому доводилося стикатися з такими небезпечними для життя проблемами, знає, що ціна бездіяльності набагато перевищує вартість запобігання, тому я можу лише закликати вас, як осіб, які ухвалюють рішення у світі, знайти практичні способи подолання розбіжностей, щоб ми всі разом могли стати до роботи, щоб врятувати цю дорогоцінну планету та врятувати загрозливе майбутнє нашої молоді”.

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