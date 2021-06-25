Принцеса Євгенія і її чоловік Джек були помічені на світській тусовці

Принцеса Євгенія і її чоловік Джек були помічені на світській тусовці

Молоді батьки зараз рідко виходять у світ.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк в лютому 2021 року стали батьками. У пари народився син Август.

Потроху Євгенія повертається до звичайного життя і вже може залишити сина на кілька годин няні, щоб відвідати якийсь захід. Так 22 червня подружжя було присутнє на ексклюзивному вечері, влаштованому Поппі Джеймі на честь виходу її першої книжки "Happy Not Perfect" в Isabel в Лондоні.

31-річна Євгенія була одягнена в довгу чорну сукню з торочками внизу, босоніжки на підборах і плащ із зеленим відтінком. Її волосся було укладене в акуратну зачіску, а на обличчі був легкий макіяж.

Джек одягнув сірі джинси, сорочку, синій джемпер і піджак. Вони обидвоє випромінювали щастя і усміхалися перед камерами фотографів.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Getty Images

Нагадаємо, зараз чекає на свого первістка старша сестра Євгенії — принцеса Беатріс. Кажуть, принцеса Йоркська впевнена, що у неї буде дівчинка, і сильно засмутилася через те, що Гаррі і Меган вкрали ім'я "Лілі" для своєї дочки. Беатріс з дитинства мріяла назвати дочку саме Лілібет на честь улюбленої бабусі королеви Єлизавети II.

Принцеси Беатріс і Євгенія / Associated Press

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Стильні виходи принцеси Євгенії (12 фото)

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