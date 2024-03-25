Принцеса Євгенія не хоче виконувати королівські обов'язки: експерт пояснив, у чому причина

Принцеса Йоркська не є старшим членом королівської сім'ї, але іноді з'являється на спільних з членами сім'ї заходах.

За словами колишнього дворецького короля Чарльза, принцеса Євгена цілком компетентна для того, щоб брати на себе більше королівських обов'язків, але не робитиме цього через велике робоче навантаження. Принцеса хоче бути більше зосереджена на сім'ї, вона виховує двох маленьких синів – Августа та Ернеста.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Фото: Getty Images

Пан Грант Гарролд, який пропрацював на короля сім років, вважає, що принцеса Євгенія, ймовірно, обережно підходить до виконання королівських обов'язків, бо це справді займає все ваше життя.

"Я бачив розклади, і ви не можете змінювати його. Євгенія дуже хоче зробити власну кар'єру, і це те, чим вона дуже захоплена — так що так, вона, ймовірно, не хоче брати на себе королівські обов'язки", — каже ексспівробітник короля, цитує його видання express.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Однак він також каже, що може наступити такий момент, коли Євгенії доведеться почати роботу на корону, оскільки одразу кілька старших членів сім'ї (король Чарльз і принцеса Уельська Кетрін ) зараз лікуються від раку і не відомо, коли зможуть повною мірою повернутися до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, днями принцеса поділилася фото свого молодшого сина Ернеста. Вона опублікувала кадр у день свого 34-річчя.

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