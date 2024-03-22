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Принцеса Євгенія несподівано прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ

Принцеса Євгенія несподівано прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія зустрілася зі школярами у Челсі і на цьому заході почитала дітям книжку.

Зустріч відбулася в ознаменування запуску благодійної організації Elephant Family "Полювання за яйцями".

"Я така рада бути сьогодні вранці частиною відкриття @elephantfamily @clarencecourt Little Egg Hunt. Читаємо найкращу книжку Елмера у школі Garden House. 

Минуло 10 років від дня смерті Марка Шанда, засновника благодійної організації, і це здалося мені ідеальним способом згадати про нього. Яким неймовірним провидцем він був, створивши @elephantfamily та допоміг захистити цих прекрасних гігантів", - написала принцеса Йоркська у своєму акаунті в Instagram і поділилася фотографіями із заходу.

Вона приїхала до Челсі в пальті кольору марсала від Hobbs, сукні-міді з принтом пейслі від Claudie Pierlot та у високих шкіряних чоботях Penelope Chilvers. У принцеси було розпущене волосся та легкий макіяж на обличчі.

(гортайте фото праворуч)

Під час зустрічі репортер ITV спитав принцесу Євгенію про стан здоров'я короля Чарльза.

"Дякую, що спитали. У нього все гаразд". І додала: "Він також був би дуже гордий сьогодні, тому що Elephant Family теж дуже близька його серцю".

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, дружина короля, королева Камілла також прокоментувала його стан здоров'я під час нещодавнього візиту до Північної Ірландії.

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