Принцеса Євгенія несподівано прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ

Принцеса Євгенія зустрілася зі школярами у Челсі і на цьому заході почитала дітям книжку.
Зустріч відбулася в ознаменування запуску благодійної організації Elephant Family "Полювання за яйцями".
"Я така рада бути сьогодні вранці частиною відкриття @elephantfamily @clarencecourt Little Egg Hunt. Читаємо найкращу книжку Елмера у школі Garden House.
Минуло 10 років від дня смерті Марка Шанда, засновника благодійної організації, і це здалося мені ідеальним способом згадати про нього. Яким неймовірним провидцем він був, створивши @elephantfamily та допоміг захистити цих прекрасних гігантів", - написала принцеса Йоркська у своєму акаунті в Instagram і поділилася фотографіями із заходу.
Вона приїхала до Челсі в пальті кольору марсала від Hobbs, сукні-міді з принтом пейслі від Claudie Pierlot та у високих шкіряних чоботях Penelope Chilvers. У принцеси було розпущене волосся та легкий макіяж на обличчі.
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Під час зустрічі репортер ITV спитав принцесу Євгенію про стан здоров'я короля Чарльза.
"Дякую, що спитали. У нього все гаразд". І додала: "Він також був би дуже гордий сьогодні, тому що Elephant Family теж дуже близька його серцю".
Нагадаємо, дружина короля, королева Камілла також прокоментувала його стан здоров'я під час нещодавнього візиту до Північної Ірландії.
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