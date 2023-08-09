Принцеса Євгенія опублікувала кумедні кадри, привітавши сестру Беатріс з днем народження

Принцеса Євгенія хоч і із запізненням, але опублікувала в Instagram пост-привітання для своєї старшої сестри Беатріс.

Вчора, 8 серпня, принцесі Беатріс виповнилося 35 років. Як вона провела цей святковий день – не повідомляється, напевно, її привітав в особистому порядку коханий чоловік Едо, дочка Сієнна та інші родичі.

Її молодша сестра принцеса Євгенія опублікувала в Мережі кілька кадрів з Беатріс і написала у підписі: "З днем народження моя старша сестра, люблю тебе так сильно".

На знімку сестри зазнімковані на березі якоїсь водойми. Вони обидві одягнені у теплі куртки, шапки, а на Євгенії навіть шарф, а взуті у гумові чоботи. Схоже, фото було зроблено під час сімейного відпочинку принцес.

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Також Беатріс привітала її мати Сара Йоркська. Вона опублікувала в блогу архівний знімок із дочкою та написала: "З днем народження, Беатріс. Ти завжди будеш моєю дівчинкою".

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Нагадаємо, вчора ми згадували, як змінився стиль принцеси Беатріс після весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці. Він став значно вишуканішим.

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