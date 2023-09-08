Принцеса Євгенія опублікувала зворушливе фото з бабусею королевою Єлизаветою II

Сьогодні члени британської королівської родини згадують королеву Єлизавету II, яка пішла з життя рівно рік тому.

Одна з її онучок – принцеса Йоркська Євгенія – опублікувала у себе в Instagram фото з покійною бабусею та написала у підписі теплі слова.

Думаю про тебе сьогодні. Дуже сумую за тобою, але пам'ятаю, що це за життя служіння, любові і відданості всім і твоїй сім'ї, яка тебе так сильно любила.

Вічно вдячна тобі. І завжди в моєму серці ❤️❤️", — написала принцеса Євгенія.

На фото Єлизавета та Євгенія зображені сидячи на лавці. Королева одягнена в зелену сорочку, жовтий кардиган, коричневий жилет і зелену спідницю в клітинку і взута в коричневі туфлі. Євгенія у чорній футболці та вузьких джинсах і взута у світлі кеди.

Нагадаємо, король Чарльз III сьогодні вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливими словами, він опублікував звернення, яке розмістили у соцмережах королівської родини.

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