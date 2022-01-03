Принцеса Євгенія опублікувала зворушливі сімейні фото із сином та чоловіком

Принцеса Йоркська Євгенія поділилася у своєму блогу в Instagram кількома новими та архівними фотографіями, привітавши всіх із Новим роком.

На одному з фото зображено її чоловіка Джека Бруксбенка з маленьким сином Августом на руках. Також принцеса показала дуже зворушливий знімок із церемонії хрещення їхнього сина, на фото маленький Август зображений у хрестильній сорочці на руках у Євгенії.

"Всіх з Новим роком.. До побачення, 2021-й рік, який благословив нас нашим хлопчиком і приніс нашій сім'ї нові поповнення, але також і рік, який забрав деяких з наших найбільших і найяскравіших вогнів. Назавжди в наших серцях ♥", – написала принцеса Йоркська в підписі.

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Євгенія мала на увазі смерть чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа, а також смерть її свекра та батька Джека Бруксбенка – Джорджа Бруксбенка.

Зазначимо, зараз принцеса Євгенії з чоловіком, сестрою Беатріс та її сім'єю, а також із мамою Сарою Фергюсон відпочивають на швейцарському гірськолижному курорті Верб'є.

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