Принцеса Євгенія поділилася новими знімками сина Августа на честь його першого дня народження

Вчора, 9 лютого, синові принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка – Августу – виповнився один рік.

З цієї нагоди Євгенія та її чоловік поділилися в акаунті в Instagram новими знімками іменинника та написали у підписі до знімків:

"Вітаємо нашого маленького героя Огі з першим днем народження. Ти така особлива душа, що прикрашаєш кожну кімнату своєю усмішкою та хвилюванням. Ми дуже пишаємось тобою і любимо тебе!" — написала Євгенія.

На одному зі знімків Август заскочений у мами на руках під час нещодавнього відпочинку сім'ї на гірськолижному курорті. На хлопчикові комбінезон кольору хакі, а його батьки також у лижних костюмах. На іншому фото Август зображений спиною до камери, знімок зроблений під час якихось розважальних занять, у нього на спині приклеєна наклейка з його ім'ям.

(гортайте фото праворуч)

Август Філіп Гоук Бруксбенк, що посідає 13-е місце в черзі на престол, народився 9 лютого 2021 року в лікарні Портленда в Лондоні. Маля було назване на честь свого прадіда, принца Філіпа, і двох його прадідів, преподобного Едварда Гоука Бруксбенка та принца Альберта, чиї імена включали ім'я Август. Хлопчик був охрещений разом зі своїм троюрідним братом Лукасом Тіндаллом (молодшою дитиною Майка та Зари Тіндаллів) у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі в листопаді 2021 року.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Getty Images

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