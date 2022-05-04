Принцеса Євгенія показала секретні кадри з поїздки в США до принца Гаррі

Принцеса Євгенія показала секретні кадри з поїздки в США до принца Гаррі

Принцеса Євгенія на відміну від своєї старшої сестри Беатріс веде свою сторінку в Instagram відкрито. Вчора її чоловік Джек Бруксбенк відсвяткував 36-й день народження. З цього приводу Євгенія опублікувала нові спільні світлини.

На фото принцеса та її чоловік зазнімковані під час своєї подорожі до Каліфорнії, де гостювали у кузена принцеси – принца Гаррі та його дружини Меган.

32-річна онука королеви Єлизавети II поділилася декількома селфі, на одному знімку вони з Джеком зазнімковані в літаку, а на іншому – ходять парком.

"З днем ​​народження тебе, мій Джеку. Яка подорож це була. Не можу дочекатися ще стільки", — підписала кадри принцеса.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, у лютому принцеса Євгенія та принц Гаррі разом відвідали Суперкубок на стадіоні SoFi в Інглвуді, який розташований приблизно за дві години їзди від будинку Гаррі та Меган у Монтесіто. Принцеса Йоркська стала першим членом королівської сім'ї, яка відвідала Гаррі та Меган у Каліфорнії.

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