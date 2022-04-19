Принцеса Євгенія показала, як її син Август робить перші кроки

Принцеса Євгенія на честь Великодня поділилася зі своїми підписниками новими фотографіями зі своїм сином Августом, якому у лютому виповнився один рік.

У публікації в Instagram Stories принцеса Євгенія розповіла, що її син зробив свої перші кроки. Принцеса поділилася двома знімками в сторіз: на одному Август обережно йде до дерева в полі нарцисів, а на іншому — її чоловік Джек Бруксбенк випускає маленького хлопчика з рук, спонукаючи Августа йти до Євгенії, яка ловить його з розкритими обіймами.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія була помічена в неділю на службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, а значить вона разом із чоловіком та сином провела святкові вихідні разом із бабусею королевою Єлизаветою II. Сама монархиня, нажаль, на службі не була присутня.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Instagram принцеси Євгенії

Також у Віндзор приїжджала сестра Євгенії – принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та донькою Сієнною та Кейт і Вільям Кембриджські разом із трьома дітьми. А ще Зара Тіндалл із сім'єю та її брат Пітер Філліпс із дочками.

Принцеса Євгенія, Пітер Філліпс з дочками / Associated Press

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