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Принцеса Євгенія показала зворушливе фото з сином Августом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
115
Час на прочитання
1 хв
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Принцеса Євгенія показала зворушливе фото з сином Августом

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Вчора у Британії святкували День матері та члени королівської родини ділилися знімками зі своїми дітьми та мамами.

Король Чарльз III та королева Камілла опублікували в акаунті в Instagram фото зі своїми мамами та зворушили підписників.

Принцеса Уельська Кетрін поділилася кадрами з фотосесії, де зображена з трьома дітьми – принцами Джорджем та Луї та принцесою Шарлоттою. Кадри зробив фотограф Метт Портеус, який часто знімає сім'ю Уельських.

Також фотографією із сином Августом поділилася вагітна принцеса Йоркська Євгенія. На фото вони зазнімковані під час прогулянки у селі у морозний день. Кадр Євгенія підписала:

"Мені подобається бути твоєю мамою! З днем ​​матері! ХХ".

Нагадаємо, вже влітку принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стануть батьками вдруге. А 23 березня вона відсвяткує свій 33 день народження.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Getty Images
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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