Принцеса Євгенія показала зворушливе фото з сином Августом

Вчора у Британії святкували День матері та члени королівської родини ділилися знімками зі своїми дітьми та мамами.

Король Чарльз III та королева Камілла опублікували в акаунті в Instagram фото зі своїми мамами та зворушили підписників.

Принцеса Уельська Кетрін поділилася кадрами з фотосесії, де зображена з трьома дітьми – принцами Джорджем та Луї та принцесою Шарлоттою. Кадри зробив фотограф Метт Портеус, який часто знімає сім'ю Уельських.

Також фотографією із сином Августом поділилася вагітна принцеса Йоркська Євгенія. На фото вони зазнімковані під час прогулянки у селі у морозний день. Кадр Євгенія підписала:

"Мені подобається бути твоєю мамою! З днем ​​матері! ХХ".

Нагадаємо, вже влітку принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стануть батьками вдруге. А 23 березня вона відсвяткує свій 33 день народження.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

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