Принцеса Євгенія присвятила зворушливий допис мамі — Сарі Йоркській

Сьогодні Сара святкує 65-річний ювілей та її молодша дочка Євгенія привітала її не лише особисто, а й публічно, у соцмережі.

Принцеса Євгенія опублікувала милі кадри зі своєю мамою, показала знімок із її онуком (схоже це Ернест), а також інші архівні сімейні кадри та написала:

"З днем ​​народження, моя прекрасна матусе.

Я так пишаюся тим, яка ти бабуся, мама та жінка.

Ти надихаєш мене, і наші нескінченні розмови приносять мені стільки щастя та неймовірної підтримки. @sarahferguson15".

Шанувальники залишили в коментарях багато приємних слів для Сари, написавши, що вона чудовий приклад для наслідування.

(гортайте фото праворуч)

"Завжди красуня. З днем ​​народження і безліч благословень".

"З днем ​​народження @sarahferguson15 — сподіваюся, у тебе був чудовий день".

"З днем ​​народження. Який вона чудовий приклад для наслідування", — пишуть підписники принцеси Євгенії.

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас модні образи Сари Йоркської у гусарських жакетах.

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