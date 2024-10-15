Принцеса Євгенія присвятила зворушливий допис мамі — Сарі Йоркській

Сьогодні Сара святкує 65-річний ювілей та її молодша дочка Євгенія привітала її не лише особисто, а й публічно, у соцмережі.
Принцеса Євгенія опублікувала милі кадри зі своєю мамою, показала знімок із її онуком (схоже це Ернест), а також інші архівні сімейні кадри та написала:
"З днем народження, моя прекрасна матусе.
Я так пишаюся тим, яка ти бабуся, мама та жінка.
Ти надихаєш мене, і наші нескінченні розмови приносять мені стільки щастя та неймовірної підтримки. @sarahferguson15".
Шанувальники залишили в коментарях багато приємних слів для Сари, написавши, що вона чудовий приклад для наслідування.
(гортайте фото праворуч)
"Завжди красуня. З днем народження і безліч благословень".
"З днем народження @sarahferguson15 — сподіваюся, у тебе був чудовий день".
"З днем народження. Який вона чудовий приклад для наслідування", — пишуть підписники принцеси Євгенії.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас модні образи Сари Йоркської у гусарських жакетах.
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