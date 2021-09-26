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Принцеса Євгенія розповіла про зворушливу останню зустріч із принцом Філіпом

Принцеса Євгенія розповіла про зворушливу останню зустріч із принцом Філіпом

Принц Філіп і принцеса Євгенія / Getty Images

22 вересня на каналі BBC One показали документальний фільм про життя принца Філіпа, герцога Единбурзького.

У фільмі Prince Philip: The Royal Family Remembers, онука принца Філіпа — принцеса Йоркська Євгенія розповіла, як встигла познайомити дідуся зі своїм новонародженим сином Августом.

"Ми назвали Августа, Августом Філіпом, тому що дідусь був таким великим, що надихає персонажем в моєму житті", — каже Євгенія. Вона згадала, як познайомила сина його з прадідом і розповіла про це:

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / © Getty Images
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом / Getty Images

"Я привела маленького Августа, щоб познайомити з дідусем. Я сказала йому, що ми назвали його на його честь. Це був такий прекрасний момент. Ми були дуже щасливі, і нам пощастило зробити це", — згадує Євгенія.

Її старша сестра принцеса Беатріс, яка стала мамою 18 вересня 2021 року на жаль, не має такої можливості познайомити новонароджену дочку з прадідом.

Принцеса Євгенія і принц Філіп / © Associated Press
Принцеса Євгенія і принц Філіп / Associated Press

Герцог Единбурзький, нагадаємо, помер мирно у віці 99 років у Віндзорі 9 квітня, незабаром після народження Августа і третьої дитини Майка і Зари Тіндалл, Лукаса, який народився в березні, пише Hello!.

Після смерті чоловіка королева Єлизавета II привітала ще двох правнуків — дочку герцога і герцогині Сассекських, Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор, в червні і зовсім нещодавно дівчинку принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці, ім'я якої все ще не повідомляється.

принцеса Беатріс / © Getty Images
принцеса Беатріс / Getty Images

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