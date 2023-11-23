Принцеса Євгенія розповіла, яким було перше побачення з її майбутнім чоловіком Джеком Бруксбенком

Пара вперше зустрілася під час відпочинку на гірськолижному курорті у Верб'ї у Швейцарії 2010 року. Під час інтерв'ю з приводу своїх заручин пара сказала, що це було "кохання з першого погляду".

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Їхнє перше побачення відбулося через кілька тижнів в Osteria Basilico в районі Ноттінг-Гілл у Лондоні. У подкасті Євгенія розповіла, що на їхньому першому побаченні була "найкраща паста" та текіла з льодом та лаймом. До речі, як зазначив People, це був справді підходящий вибір, оскільки Джек раніше працював послом бренду Casamigos, компанії з виробництва текіли, заснованої Джорджем Клуні та Ренді Гербером.

"У нас вдома є коробки із цим продуктом", — розповіла принцеса Євгенія, пояснивши далі, що зазвичай замовляє текілу після вечері. Під час їжі Євгенія віддала б перевагу джину з тоніком або горілці з содовою та лаймом.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Зараз Джек Бруксбенк працює в Discovery Land Company, девелоперській корпорації, і сім'я ділить свій час між Великою Британією та Португалією. Євгенії подобається жити в Португалії, адже там, за її словами, вона може піти до магазину у спортивному костюмі та зі зібраним у пучок волоссям, і до неї нікому не буде діла.

Пара зіграла весілля у жовтні 2018 року і цього року відсвяткувала п'яту річницю від того дня. Вони виховують двох синів – Августа та Ернеста.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам історію кохання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

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