Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують перший день народження сина

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують перший день народження сина

Сьогодні не лише сумна пам'ятна дата у британській королівській родині, а саме 20-річна річниця від дня смерті принцеси Маргарет.

Це і щасливий день для принцеси Йоркської Євгенії. Адже саме 9 лютого 2021 року вона народила на світ первістка – сина Августа Філіпа Гоука Бруксбенка. Дитина з'явилася на світ о 08:55 ранку, в лікарні Портленда, там же, де Євгенія і сама 1990 року народилася. Чоловік принцеси Джек Бруксбенк був присутній під час пологів.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом через кілька днів після його народження / Getty Images

На жаль, королівська пара не представила сьогодні нове фото свого сина, що підріс. Але сподіваємось, вони зроблять це завтра.

Для бабусі принцеси – королеви Єлизавета II, яка 6 лютого відсвяткувала 70-річчя свого царювання - дитина Євгенії та Джека стала дев'ятим правнуком.

Принцеса Євгенія та королева Єлизавета II / Getty Images

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