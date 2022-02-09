Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують перший день народження сина

Сьогодні не лише сумна пам'ятна дата у британській королівській родині, а саме 20-річна річниця від дня смерті принцеси Маргарет.
Це і щасливий день для принцеси Йоркської Євгенії. Адже саме 9 лютого 2021 року вона народила на світ первістка – сина Августа Філіпа Гоука Бруксбенка. Дитина з'явилася на світ о 08:55 ранку, в лікарні Портленда, там же, де Євгенія і сама 1990 року народилася. Чоловік принцеси Джек Бруксбенк був присутній під час пологів.
На жаль, королівська пара не представила сьогодні нове фото свого сина, що підріс. Але сподіваємось, вони зроблять це завтра.
Для бабусі принцеси – королеви Єлизавета II, яка 6 лютого відсвяткувала 70-річчя свого царювання - дитина Євгенії та Джека стала дев'ятим правнуком.
Читайте також: