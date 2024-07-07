Принцеса Євгенія та принц Гаррі вже не такі близькі, як раніше: стала відома причина

Був час, коли принцеса Євгенія Йоркська приїжджала до свого двоюрідного брата принца Гаррі в Америку, вони разом ходили на обід і відвідували футбольний матч у Лос-Анджелесі, але це все залишилося в минулому.

Експерт стверджує, що принц Гаррі та принцеса Євгенія "віддалилися одне від одного" після одного серйозного інциденту, який змінив перебіг їхніх близьких стосунків. Не секрет, що герцог Сассекський та принцеса Йоркська були дуже близькі навіть після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили свої королівські обов'язки та переїхали до США 2020 року.

Принцеса Євгенія, принц Гаррі та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Тісну дружбу Євгенії з Гаррі можна простежити ще від 2016 року, коли всі разом відвідали вечірку на честь Геловіну в Торонто, перш ніж з'явилися новини про те, що Гаррі та Меган офіційно зустрічаються. А 2022 року принцеса навіть відвідала пару в їхньому будинку в США.

Джерело повідомило express.co.uk, що причиною стало те, що їхня мати, Сара Фергюсон, мабуть, розірвала стосунки з Меган, коли під час інтерв'ю минулого року вона заперечувала, що знає її чи зустрічалася з нею. Коментарі пролунали після того, як Меган заявила, що Фергі, як її називають друзі та сім'я, "навчила її робити реверанс" покійній королеві.

Герцогиня Йоркська заявила The Telegraph: "Я насправді не знаю Меган. Я з нею майже не зустрічалася". Але джерело, яке вирішило залишитися неназваним, повідомило: "Вони були сусідами. Royal Lodge розташований по сусідству з Фрогмором, і Йоркські та Сассекські зустрічалися досить часто".

Сара Йоркська, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

І Гаррі, і Меган були дуже здивовані коментарями Сари і не могли зрозуміти, чому вона так дистанціювалася. Це спричинило деяке відчуження між сім'ями. Між ними, як і раніше, збереглася дружба, але вона не схожа на ті тісні сімейні узи, які були у них до переїзду Гаррі до Америки", - йдеться в повідомленні.

Принц Гаррі з принцесами Беатріс та Євгенією та королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які у принца Гаррі та принцеси Євгенії насправді стосунки.

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