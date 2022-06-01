Принцеса Євгенія відвідала Музей Вікторії та Альберта напередодні переїзду до Португалії

Принцеса Йоркська Євгенія не виконує офіційних обов'язків члена королівської сім'ї, але цього тижня опинилася у центрі уваги, оскільки приєдналася до заходу на честь святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Сьогодні вранці принцеса Євгенія відвідала Музей Вікторії та Альберта, щоб подивитися виставку герба, присвячену ювілею королеви, та зустрітися з Едвардом Робертсом, переможцем конкурсу на найкращий дизайн емблеми.

На публіці принцеса з'явилася в темно-синій сукні від Whistles вартістю 149 фунтів стерлінгів, у якій раніше вже з'являлася 2018 року. І доповнила вбрання чорними туфлями на підборах з круглими носами та ремінцем навколо щиколотки. Принцеса пофарбувала волосся у темний колір та зробила денний макіяж. Євгенія мала чудовий вигляд.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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Раніше у журналі The Spectator була опублікована стаття, в якій принцеса Йоркська віддала шану своїй бабусі Єлизаветі II. Принцеса сказала, сподівається, що її однорічний син Август виросте і матиме терпіння, спокій і доброту, як у королеви. А також вмітиме посміятися над собою, як це робить королева.

Її Величність у свої 96 років, схоже, не втратила всіх цих якостей.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Також стало відомо, що принцеса Євгена, її чоловік Джек та однорічний син Август планують переїзд до Португалії. Джек Бруксбенк отримав там роботу і пара планує жити на дві країни – Велику Британію та Португалію. Фрогмор-котедж вони вже звільнили, зараз у нього заселяться Меган та Гаррі, які повертаються до Британії на святкові вихідні, щоб провести їх із королевою.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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