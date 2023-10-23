Принцеса Євгенія зізналася, чого боїться, публікуючи свої знімки в Instagram

Принцеса Йоркська Євгенія розповіла у подкасті про те, чого боїться, коли публікує фотографії у своєму блогу в Instagram.

33-річна мати двох дітей на відміну від її старшої сестри принцеси Беатріс, веде публічну сторінку в Instagram, хоч і відчуває багато стресу від цього.

Принцеса Євгенія з сестрою Беатріс / Фото: Associated Press

Нещодавно у своєму новому подкасті "Час питань про біле вино" Євгенія розповіла про тиск, який вона відчуває, ведучи власний блог, пише Daily Mail.

Виявляється, Євгенію сильно лякають люди, які можуть її тролити чи хейтити у соцмережі. І, як публічна особистість, Євгенія каже, що має побоювання з приводу того, що може надто багато розповідати про своє сімейне життя, що змушує її двічі подумати, перш ніж щось запостити.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"Я веду свій власний Instagram і вважаю, що це найстресовіша річ у світі. Перш ніж опублікувати повідомлення, я пишу приблизно п'ятьом людям, щоб запитати, чи все гаразд, мене тролитимуть?", — розповіла принцеса.

Євгенія згадала один випадок, коли вона написала "твій" замість "ти", і користувачі Instagram захейтіли її за граматичну помилку.

"Я злякалася. Від того часу я стала дуже розбірливою", — згадує принцеса.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Також принцеса згадала про те, як часто раніше її критикували за те, який кумедний чи навіть незграбний вигляд вона має на фотографіях. Але зараз їй часто говорять, що в реальному житті принцеса гарніша, ніж на знімках.

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