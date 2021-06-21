Принцеса Євгенія зворушила шанувальників кадрами з чоловіком і сином

Принцеса Йоркська Євгена поділилася новими особистими фотографіями в блогу.

Вчора, коли в світі святкували День батька, принцеса Євгенія, яка стала мамою в лютому 2021 року опублікувала кілька фотографій своєї сім'ї — чоловіка Джека Бруксбенка і їхнього сина Августа.

"З Днем батька тебе, моє кохання... ти найкращий батько нашого для хлопчика !!", — так зворушливо підписала кадри принцеса.

(гортайте фото праворуч)

Також читайте Принцеса Євгенія показала зворушливе фото вагітної сестри Беатріс

На першому фото щасливий Джек зазнімкований з сином на прогулянці. На другому фото Євгенія тримає сина в рюкзаку і всією сім'єю вони зробили селфі. Далі на знімку зображений тільки Джек з сином, на фото навіть можна трохи роздивитися обличчя хлопчика. А ще Євгенія сфотографувала своїх чоловіків, які спали на дивані.

Милі і дуже зворушливі фотографії припали до смаку шанувальникам принцеси Йоркської.

Інші члени королівської сім'ї також показували милі знімки цього дня. Так, наприклад, Кембриджі поділилися цілим колажем фотографій, а королева Єлизавета II опублікувала фото зі своїм батьком королем Георгом VI.

Читайте також: Це війна: принцеса Беатріс "убита горем" через Меган і Гаррі

Стильні виходи принцеси Євгенії (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання