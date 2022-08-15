Принцесі Анні 72: десять цікавих фактів з біографії дочки королеви Єлизавети II

Пропонуємо вам ознайомитися з декількома цікавими фактами з біографії принцеси, яких ви, можливо, не знали.

1.Принцеса Анна народилася 15 серпня 1950 року в Лондоні і стала другою дитиною в сім'ї королеви Єлизавети II і принца Единбурзького Філіпа. У неї є троє братів: старший - принц Чарльз - і двоє молодших - принц Ендрю і принц Едвард.

2. Принцеса відвідувала закриту школу Бененден для дівчат, паралельно брала уроки танців і гри на фортепіано, вивчала іноземні мови. Гувернантки, які працювали в той час в королівській родині говорили, що маленька принцеса була з характером і завжди домагалася того, чого хотіла.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

3. Попри те, що батьки Анни не надто вже й брали участь в її вихованні та розвитку, у Анни з ними були теплі стосунки. Коли їй виповнилося 18 років, Анна стала супроводжувати свою маму королеву Єлизавету II на різні заходи.

Також читайте Битва глянцевих обкладинок: королева Єлизавета II vs її донька принцеса Анна

4. 1987 року Єлизавета відзначила Анну титулом королівської принцеси.

5. Принцеса Анна стала єдиним членом британської королівської сім'ї, яка брала участь в Олімпійських іграх (виступала в змаганнях з кінного спорту на Олімпіаді 1976 в Монреалі і посіла 24-те місце в особистій першості з триборства).

Принцеса Анна з онуками / Фото: Getty Images

6. Принцеса двічі була заміжня. А ще зустрічалася з Ендрю Паркер-Боулзом, який на той момент був у сварці з нареченою Каміллою. 1973 року Анна вийшла заміж за капітана Марка Філліпса. Їхнє вінчання відбулося 14 листопада 1973 року в колегіальній церкві Святого Петра в Вестмінстері. Анна прожила з ним 18,5 року (розлучення відбулося 23 квітня 1992 року).

7. У Анни і Марка в шлюбі народилося двоє дітей: син Пітер і дочка Зара. За бажанням матері дітей позбавили королівських титулів, щоб вони жили, як звичайні люди.

Принцеса Анна і її перше весілля / Фото: Getty Images

8. Після розлучення з Марком Філліпсом принцеса Анна вийшла заміж вдруге. Її обранцем став Тімоті Лоренс. Вони обвінчалися 12 грудня 1992 року в церкві Краті в Шотландії (церкви Шотландії до розлучених ставляться ліберальніше).

Принцеса Анна і її перший чоловік Марк Філліпс / Фото: Getty Images

9. 1974 року на принцесу Анну було скоєно замах. Того вечора вона разом із Марком Філліпсом поверталися до Букінгемського палацу. Подружжя їхало на лімузині з водієм, коли їх обігнала якась машина і, різко загальмувавши, перекрила вулицю. Водій, який порушив правила, вискочив з машини і відкрив стрілянину по лімузину. Були поранені водій принцеси і один з її охоронців. Замах здійснив 26-річний безробітний Іан Болл, який був незабаром затриманий. А боксер Ронні Расселл, який того дня повертався додому, побачивши інцидент, вдарив злочинця, якого згодом затримали. Королева Єлизавета II нагородила Ронні Расселла медаллю Георга.

Принцеса Анна з родиною / Фото: Getty Images

10. Як і її мама, королева Єлизавета II, принцеса Анна любить коней. Любов до кінної їзди від принцеси також успадкувала і її дочка Зара.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Британська принцеса Анна і її фотографії різних років (14 фото)

Читайте також: