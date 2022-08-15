Принцесі Анні 72: десять цікавих фактів з біографії дочки королеви Єлизавети II

15 серпня британська принцеса Анна - єдина дочка королеви Єлизавети II і короля Філіпа VI - святкує 72-й день народження.
Пропонуємо вам ознайомитися з декількома цікавими фактами з біографії принцеси, яких ви, можливо, не знали.
1.Принцеса Анна народилася 15 серпня 1950 року в Лондоні і стала другою дитиною в сім'ї королеви Єлизавети II і принца Единбурзького Філіпа. У неї є троє братів: старший - принц Чарльз - і двоє молодших - принц Ендрю і принц Едвард.
2. Принцеса відвідувала закриту школу Бененден для дівчат, паралельно брала уроки танців і гри на фортепіано, вивчала іноземні мови. Гувернантки, які працювали в той час в королівській родині говорили, що маленька принцеса була з характером і завжди домагалася того, чого хотіла.
3. Попри те, що батьки Анни не надто вже й брали участь в її вихованні та розвитку, у Анни з ними були теплі стосунки. Коли їй виповнилося 18 років, Анна стала супроводжувати свою маму королеву Єлизавету II на різні заходи.
4. 1987 року Єлизавета відзначила Анну титулом королівської принцеси.
5. Принцеса Анна стала єдиним членом британської королівської сім'ї, яка брала участь в Олімпійських іграх (виступала в змаганнях з кінного спорту на Олімпіаді 1976 в Монреалі і посіла 24-те місце в особистій першості з триборства).
6. Принцеса двічі була заміжня. А ще зустрічалася з Ендрю Паркер-Боулзом, який на той момент був у сварці з нареченою Каміллою. 1973 року Анна вийшла заміж за капітана Марка Філліпса. Їхнє вінчання відбулося 14 листопада 1973 року в колегіальній церкві Святого Петра в Вестмінстері. Анна прожила з ним 18,5 року (розлучення відбулося 23 квітня 1992 року).
7. У Анни і Марка в шлюбі народилося двоє дітей: син Пітер і дочка Зара. За бажанням матері дітей позбавили королівських титулів, щоб вони жили, як звичайні люди.
8. Після розлучення з Марком Філліпсом принцеса Анна вийшла заміж вдруге. Її обранцем став Тімоті Лоренс. Вони обвінчалися 12 грудня 1992 року в церкві Краті в Шотландії (церкви Шотландії до розлучених ставляться ліберальніше).
9. 1974 року на принцесу Анну було скоєно замах. Того вечора вона разом із Марком Філліпсом поверталися до Букінгемського палацу. Подружжя їхало на лімузині з водієм, коли їх обігнала якась машина і, різко загальмувавши, перекрила вулицю. Водій, який порушив правила, вискочив з машини і відкрив стрілянину по лімузину. Були поранені водій принцеси і один з її охоронців. Замах здійснив 26-річний безробітний Іан Болл, який був незабаром затриманий. А боксер Ронні Расселл, який того дня повертався додому, побачивши інцидент, вдарив злочинця, якого згодом затримали. Королева Єлизавета II нагородила Ронні Расселла медаллю Георга.
10. Як і її мама, королева Єлизавета II, принцеса Анна любить коней. Любов до кінної їзди від принцеси також успадкувала і її дочка Зара.
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