Принцесі Аріані сьогодні 17: нідерландський королівський палац опублікував нове фото

Молодшій дочці королеви Максими та короля Віллема-Олександра сьогодні виповнюється 17 років.

Принцеса Аріана народилася 10 квітня 2007 року у шпиталі Броново у Гаазі. При народженні вона здобула титули принцеси Нідерландів та принцеси Оранської-Нассау. Дівчинка є молодшою з трьох дочок короля Віллема-Олександра та його дружини королеви Максими.

Принцеса Аріана посідає третє місце в лінії наслідування престолу Нідерландів, після двох старших сестер - принцеси Катаріни-Амалії та принцеси Алексії.

З нагоди дня народження нідерландський королівський палац опублікував нове фото принцеси з привітанням.

"Принцеса Аріана сьогодні святкує своє 17-річчя", — йдеться в підписі під фото.

На фото Її Високість зображена у пальті кольору морської хвилі, у темній водолазці, волосся зібрала у високий хвіст і одягла золоті сережки-кільця. На зап'ясті у принцеси золотий браслет.

Нагадаємо, раніше ми показували фото її матері королеви Максими, яка змінила колір волосся.

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