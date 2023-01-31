Принцесі Беатрікс 85: нідерландський палац поділився новими фото на честь свята

Сьогодні 85 років виповнилося колишній королеві Нідерландів, матері короля Віллема-Олександра, який править зараз – принцесі Беатрікс.

Палац поділився кількома новими портретними знімками принцеси, які опублікували у Instagram. Одягнена Беатрікс в смарагдовий блейзер, топ і чорні штани. У неї укладене волосся в зачіску, на грудях пришпилена брошка, у вухах — сережки, а на шиї перлинне кольє.

Зображено принцесу в оточенні її старшого сина короля Віллема-Олександра та спадкової принцеси Оранської Катаріни-Амалії.

Король у сірому костюмі, білій сорочці та краватці, а його дочка у чорному штанному костюмі та з розпущеним волоссям.

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Нагадаємо, зараз король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та наслідна дочка перебувають у турі карибськими островами.

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