Принцеси Беатріс та Євгенія були позбавлені охорони після втручання принца Чарльза

Принц Гаррі намагається повернути поліцейську охорону у Великій Британії. Але не лише у нього її відібрали.

Нещодавно стало відомо, що герцог Сассекський подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке раніше забороняло йому особисто оплачувати поліцейську охорону сім'ї під час перебування у Великій Британії.

Виявляється, не тільки у Гаррі забрали такий привілей, коли вони та Меган Маркл залишили королівську родину 2020 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Двоюрідні сестри Гаррі – принцеси Євгенія та Беатріс Йоркські були позбавлені поліцейської охорони після втручання у це питання принца Чарльза.

Як пише Mirror 2011 року принцеса Євгенія, понесла величезні витрати на безпеку, коли подорожувала світом під час своєї академічної відпустки. В опублікованому на той час звіті йшлося, що Євгенія витратила понад 100 000 фунтів стерлінгів із грошей платників податків, досліджуючи Індію, Америку, Таїланд та Південну Африку. Вона сама оплачувала готелі та проїзд, але величезний рахунок за безпеку, включаючи понаднормові, фінансувався платниками податків Великої Британії.

Принц Чарльз та принцеси Беатріс та Євгенія, а також королева Єлизавета II / Getty Images

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Тоді принц Чарльз був змушений втрутитися в дебати про фінансування безпеки Беатріс та Євгенії після того, як це спричинило скандал за стінами палацу. Але пропозиція Чарльза не сподобалася його братові принцу Ендрю, батькові принцес Беатріс і Євгенії, говорили, він тоді розлютився. Проте сестри все ж таки втратили поліцейську охорону. Тепер їх охороняють приватні агентства.

Зазначимо, що деякі високопоставлені члени королівської сім'ї, зокрема королева Єлизавета II, герцог і герцогиня Кембриджські, цілодобово охороняються поліцейськими. У той час як інші, наприклад, принцеса Анна, принц Едвард та Софі Весекські, охороняються поліцейськими лише під час виконання офіційних обов'язків та зобов'язань.

Софі Весекська та принц Едвард / Getty Images

Принц Гаррі вважає, що його сім'я не може приїхати до Великої Британії, оскільки приватна охорона не може забезпечити їм повну безпеку.

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