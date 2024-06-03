Принцеси Беатріс та Євгенія не з'являться на балконі палацу в день народження короля Чарльза: названо причину

Їм пророкують більше королівських обов'язків, але навряд чи ми побачимо їх на параді Trooping the Color.

Принцеси Йоркські Беатріс та Євгенія не зможуть приєднатися до решти членів королівської родини під час щорічного параду на честь дня народження монарха, який відбудеться 15 червня.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Associated Press

Букінгемський палац розкриє докладнішу інформацію про церемонію в четвер, але вже зараз передбачається, що сестри Йоркські не з'являться на балконі палацу разом зі старшими членами сім'ї, які працюють на корону, повідомляє express.co.uk.

Винос прапора проводиться щороку як офіційний захід з нагоди дня народження монарха та вважається важливою подією у королівському календарі. Вже точно відомо, що король Чарльз та королева Камілла візьмуть у ньому участь, а ось принцеса Уельська там не з'явиться.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Також передбачалося, що принцеса Кейт розглядає можливість несподіваної появи на балконі Букінгемського палацу, але достовірно поки що невідомо, чи це станеться.

Раніше, нагадаємо, королівський експерт заявив, що Кенсінгтонський палац тримає дочок Сари Фергюсон "на відстані витягнутої руки" після того, як вони зблизилися з принцом Гаррі і тим, що нібито палац назвав "темною стороною". Принцеса Євгенія кілька разів прилітала з чоловіком до Америки і зустрічалася з Гаррі та Меган, натомість Беатріс помічена за цим не була.

Принцеси Євгенія та Беатріс, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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