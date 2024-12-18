Принцеси Беатріс та Євгенія не з'являться на Різдво в Сандрінгемі: стала відома причина

Принцеси Беатріс та Євгенія не відвідають цього року різдвяну службу в Сандрінгемі разом із королем Чарльзом і його великою родиною.
Днями стало відомо, що принц Ендрю і його колишня дружина Сара Йоркська, а також їхня донька принцеса Беатріс та її сім'я, а також принцеса Євгенія та її сім'я не будуть присутні на щорічних зборах, влаштованих королем Чарльзом у Сандрінгемі.
Різдво вони проведуть у своєму спільному будинку, Royal Lodge, у маєтку, де Ендрю та Сара живуть разом під одним дахом. Їхня відсутність на заходах у Сандрінгемі, найімовірніше, пов'язана з новим скандалом, в який виявився втягнутим принц Ендрю.
Торік Сара, Ендрю та їхні доньки були присутні на щорічному різдвяному ході до церкви Святої Марії Магдалини і цього разу, згідно з початковими планами, мали зупинитися у Wood Farm у маєтку Сандрінгем, але відмовилися від участі через галас, викликаний скандалом. А їхні діти, мабуть, вирішили підтримати сім'ю, пише People.
Нагадаємо, за останнє десятиліття сестри Йоркські пропустили лише одне Різдво в заміському маєтку в Норфолку 2020 року під час пандемії коронавірусу. Сестри проводили там більшість різдвяних свят протягом усього свого життя, починаючи від того часу, коли вони були маленькими дівчатами.
Раніше ми підбили підсумки року та розповіли, які конфузи відбувалися з королівськими особами цього року.
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