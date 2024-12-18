Принцеси Беатріс та Євгенія не з'являться на Різдво в Сандрінгемі: стала відома причина

Принцеси Беатріс та Євгенія не відвідають цього року різдвяну службу в Сандрінгемі разом із королем Чарльзом і його великою родиною.

Днями стало відомо, що принц Ендрю і його колишня дружина Сара Йоркська, а також їхня донька принцеса Беатріс та її сім'я, а також принцеса Євгенія та її сім'я не будуть присутні на щорічних зборах, влаштованих королем Чарльзом у Сандрінгемі.

Принцеси Беатріс та Євгенія зі своїм батьком принцом Ендрю / Фото: Getty Images

Різдво вони проведуть у своєму спільному будинку, Royal Lodge, у маєтку, де Ендрю та Сара живуть разом під одним дахом. Їхня відсутність на заходах у Сандрінгемі, найімовірніше, пов'язана з новим скандалом, в який виявився втягнутим принц Ендрю.

Торік Сара, Ендрю та їхні доньки були присутні на щорічному різдвяному ході до церкви Святої Марії Магдалини і цього разу, згідно з початковими планами, мали зупинитися у Wood Farm у маєтку Сандрінгем, але відмовилися від участі через галас, викликаний скандалом. А їхні діти, мабуть, вирішили підтримати сім'ю, пише People.

Нагадаємо, за останнє десятиліття сестри Йоркські пропустили лише одне Різдво в заміському маєтку в Норфолку 2020 року під час пандемії коронавірусу. Сестри проводили там більшість різдвяних свят протягом усього свого життя, починаючи від того часу, коли вони були маленькими дівчатами.

Принц Чарльз і принцеси Беатріс та Євгенія з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Раніше ми підбили підсумки року та розповіли, які конфузи відбувалися з королівськими особами цього року.

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