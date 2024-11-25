Принцеси Беатріс та Євгенія стурбовані станом свого батька принца Ендрю: що сталося

Середній син королеви Єлизавети II зрікся королівських обов'язків 2019 року після гучного сексуального скандалу, в якому зав'яз і відтоді він веде відокремлений спосіб життя.

Сьогодні принц Ендрю знаходить втіху у своїх онуках – синах принцеси Євгенії – Августі та Ернесті та дочці принцеси Беатріс – Сієнні. Доньки Ендрю привозять йому онуків у вихідні і вони весело проводять час.

Живе герцог Йоркський у Royal Lodge, будинку з 30 спальнями в маєтку Віндзор, з якого його ось уже більше року намагається виселити брат король Чарльз.

Royal Lodge / Фото: Getty Images

За даними видання Hello! принцеса Беатріса та принцеса Євгенія по черзі проводять вихідні зі своїм батьком, беручи із собою дітей, щоб підняти йому настрій.

"Дівчатка возять онуків до нього в гості майже щовихідних. Зараз вони проводять з ним набагато більше часу, ніж останніми роками. Вони досить близькі зі своїм батьком, схоже, вони ставляться до нього дуже дбайливо", — говорить інсайдер.

Принцеса Беатріс зараз вагітна другою дитиною, тому незабаром у принца Ендрю народиться ще один онук або онучка.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нині повсякденне життя принца Ендрю сильно відрізняється від того, яким він насолоджувався до того, як 2019 року відійшов від публічної роботи через невдалу дружбу з Джеффрі Епштейном. Його щоденник, колись заповнени заходами та подорожами світом, тепер порожній, і саме тому, як вважають спостерігачі за королівським життям, він так чіпко тримається за Royal Lodge як за константу свого життя. Сімейний будинок, який він продовжує ділити з герцогинею майже чотири десятиліття після їхнього розлучення, — це місце, де він проводить дорогоцінний час зі своїми доньками та онуками.

Принцеса Євгенія із синами Августом та Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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