Принцесі Данії 17 років: королівський двір поділився новим знімком дочки короля Фредеріка та королеви Мері

Знімок, опублікований палацом, був незвичайним, оскільки на ньому принцеса зазнімкована не сама.

21 квітня 2024 року, принцесі Ізабеллі виповнилося 17 років.

Дівчина є дочкою короля Данії Фредеріка X та його дружини королеви Мері. З нагоди свята Королівське двір опублікував нові фотографії принцеси.

Фотографії були зроблені королевою Мері у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу. На знімку дівчина позує з псом королівської родини на окличку Коко. У підписі до фото також говориться, що день народження принцеса відсвяткує із сім'єю та друзями.

А що стосується образу дівчини, то на фото вона позує у білій футболці, бежевому жакеті та синіх джинсах. Волосся вона розпустила, а також одягла кілька золотих прикрас.

Квітень – місяць свят у сім'ї, оскільки також нещодавно свій день народження відсвяткувала королева Маргрете II. Бабусі Ізабелли виповнилося 84 роки і з нагоди свята королівський палац Данії поділився новим знімком королеви.

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