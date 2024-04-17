Принцесі Елеонорі виповнилося 16 років: бельгійський королівський палац поділився фото

Принцеса Елеонора – молодша із чотирьох дітей бельгійської королеви Матильди та короля Філіпа. 16 квітня дівчинці виповнилося 16 років.

З цієї нагоди королівський палац поділився новим портретним знімком іменинниці. На фото дівчина зазнімкована сидячи на сходах, одягнена в білу блузку та кобальтові штани та взута у чорні туфлі-лофери з лакованої шкіри. У принцеси розпущене русяве волосся, а у вухах ледь помітні сережки.

"Принцеса Елеонора святкує своє 16-річчя. Щасливого солодкого шістнадцятиріччя!", — підписано під фотографією у Instagram палацу.

Цікаво, що її батькові королю Філіпу 15 квітня виповнилося 64 роки.

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