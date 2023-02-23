Принцесі Естель сьогодні 11: шведська королівська родина поділилася портретним знімком майбутньої королеви

Принцеса Естель — дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля. Сьогодні дівчинка святкує свій 11-й день народження.

Батьки принцеси Естель опублікували її новий портретний знімок на офіційній сторінці шведської королівської родини у Instagram. Одягнена юна леді у світлий трикотажний джемпер, мініспідницю та світлі колготи. Світле довге волосся Естель розпущене, а на шиї красується підвіска у формі серця на тонкому ланцюжку.

"Сьогодні день народження H.K.H. Принцесі Естель 11 років. Вітаємо!", — свідчить підпис під знімком, авторкою якого стала Лінда Брострем.

Нагадаємо, Вікторія та Даніель одружилися 2010 року. 23 лютого 2012 року кронпринцеса народила первістка – дочку Естель (вона стане королевою після своєї матері). Також 2016 року у кронпари народився син Оскар.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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