Принцесі Естель виповнилося 10 років: шведська королівська родина поділилася новими фотографіями

Доньці шведської кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля – принцесі Естель – сьогодні виповнюється десять років.

Батьки принцеси Естель опублікували новий портретний знімок на офіційній сторінці кронпари в Instagram.

На портреті, зробленому раніше цього місяця в Королівському палаці в Стокгольмі, принцеса Естель зображена в повністю білому вбранні з широкою усмішкою на обличчі та розпущеним волоссям. На її шиї кулон із каменем аметиста, що знаменує камінь місяця її народження. Позаду принцеси мармуровий камін із золотим дзеркалом та ваза, наповнена квітучими гілками. Шведський королівський двір заявив, що принцеса Естель відсвяткує свій день народження разом зі своєю родиною.

Також поділилися знімком Естель із її дідусем – королем Карлом Густавом та бабусею – королевою Сільвією. Фото зроблено під час святкування дня народження принцеси.

Принцеса Естель друга у черзі на престол після своєї матері Вікторії. Вона також має молодшого брата принца Оскара, він народився 2016 року.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та їхні діти / Getty Images

Нове фото принцеси Естель було опубліковано через кілька днів після того, як кронпара змушена була зробити публічну заяву на тему чуток про їхнє розлучення.

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