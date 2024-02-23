Принцесі Естель виповнилося 12 років: шведський палац опублікував відео

Дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля – принцеса Естель – святкує сьогодні своє 12-річчя.

З цієї нагоди її мама Вікторія поділилася в королівському акаунті відео, на якому Естель зазнімкована зі своїм братом Оскаром, обидвоє вони катаються на лижах. До сімейства приєднався і їх вихованець на прізвисько Ріо.

"Сьогодні Її королівській Високості принцесі Естель виповнюється 12 років. Вітаємо!" — йдеться в підписі в Instagram.

Ця поїздка в гори, ймовірно, відбулася перед візитом спадкової принцеси Вікторії та принца Деніеля до США. Пара здійснила триденний візит до Каліфорнії з державним міністром Швеції Йоганом Форселем, щоб розвивати відносини країни з американським штатом.

А ми показували вам чотири стильні аутфіти, які кронпринцеса Вікторія продемонструвала на публіці, коли відвідувала Сполучені Штати.

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