Принцесі Інгрід Олександрі виповнився 21 рік: норвезький палац поділився знімками іменинниці

Дочка кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра сьогодні святкує день народження.
На честь іменинниці норвезький королівський палац поділився кількома фотографіями в Instagram.
"З днем народження, принцесо Інгрід Олександро!
Принцесі, яка зараз служить у Збройних силах Норвегії, виповнюється 21 рік", — йдеться у підписі до знімків.
(гортайте фото праворуч)
Інгрід Олександра – майбутня королева Норвегії. Вона зійде на трон після свого батька – кронпринца Гокона, який у свою чергу стане королем після смерті чи зречення свого батька короля Гаральда V, якому зараз 87 років.
Раніше ми докладніше розповідали про те, хто така принцеса Інгрід Олександра і що про неї відомо.
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