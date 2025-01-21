Принцесі Інгрід Олександрі виповнився 21 рік: норвезький палац поділився знімками іменинниці

Дочка кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра сьогодні святкує день народження.

На честь іменинниці норвезький королівський палац поділився кількома фотографіями в Instagram.

"З днем ​​народження, принцесо Інгрід Олександро!

Принцесі, яка зараз служить у Збройних силах Норвегії, виповнюється 21 рік", — йдеться у підписі до знімків.

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Інгрід Олександра – майбутня королева Норвегії. Вона зійде на трон після свого батька – кронпринца Гокона, який у свою чергу стане королем після смерті чи зречення свого батька короля Гаральда V, якому зараз 87 років.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Раніше ми докладніше розповідали про те, хто така принцеса Інгрід Олександра і що про неї відомо.

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