Принцесі Катаріні-Амалії 18: цікаві факти з біографії старшої дочки королеви Максими

Сьогодні своє 18-річчя святкує старша дочка королеви Нідерландів Максими і короля Віллема-Олександра.

Принцеса Катаріна-Амалія - перша в лінії успадкування престолу Нідерландів. Вона народилася 7 грудня 2003 року в госпіталі Bronovo в Гаазі. Вона має декілька титулів: принцеса Нідерландів, принцеса Оранська-Нассау і в лінії успадкування престолу посідає перше місце. Після коронації її батька Віллема-Олександра 30 квітня 2013 року, Катаріна-Амалія отримала титул принцеси Оранської.

Принцеса Катаріна-Амалія з мамою королевою Максимою / Associated Press

Церемонія хрещення принцеси Катаріни-Амалії відбулася 12 червня 2004 року в Гаазі. Її хрещеним став принц Костянтин, молодший син королеви Беатрікс (бабусі принцеси) і дядько принцеси Катаріни-Амалії, а хрещеною — спадкова принцеса Швеції Вікторія.

Принцеса Катаріна-Амалія з бабусею принцесою Беатрікс (колишньою королевою) / Associated Press

У чотирирічному віці принцеса вступила на навчання до початкової школи Bloemcampschool в Вассенаар. А в серпні 2015 року вона почала навчання в християнській гімназії Sorghvliet в Гаазі. Навчалася у Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гаазі, як свого часу і її тітка принцеса Лаурентін. Амалія вільно говорить нідерландською та англійською мовами, а також вивчає іспанську. Для майбутньої королеви Нідерландів ці знання дуже знадобляться.

Принцеса Катаріна-Амалія з мамою і молодшою сестрою / Associated Press

День народження принцеси традиційно святкують концертом в Kloosterkerk в Гаазі, на якому присутні посли і члени королівської сім'ї та Державної ради Нідерландів. Але цього року через пандемію концерт, найімовірніше, теж не відбудеться, як і минулого.

Принцеса Катаріна-Амалія з сестрами і батьками / Associated Press

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У принцеси Катаріни-Амалії є дві молодші сестри — принцеса Алексія, яка народилася 2005 року, і принцеса Аріана, яка народилася 2007 року. Зараз всі три сестри вже достатньо дорослі.

У день сьомого народження принцеси літак Douglas C-47 Skytrain, що колись належав її прадідові, принцові Бернхарду, був названий на честь Катаріни-Амалії. Самій принцесі не дозволили бути присутньою на церемонії присвоєння імені через шкільні обов'язки.

Принцеса Катаріна-Амалія / Associated Press

В день свого 18-річчя принцеса Катаріна-Амалія посяде місце в Консультативному відділі Державної ради Нідерландів. А нещодавно принцеса випустила свою офіційну біографію, приурочену до її 18-річчя. У книжці Амалія розповідає, що не почувається готовою стати королевою і попросить свою матір втрутитися, якщо її батько, король Віллем-Олександр, якому 54 роки, раптово помре.

Принцеса Катаріна-Амалія з сім'єю / Associated Press

Королева Максима і король Віллем-Олександр до пандемії коронавірусу часто їздили на відпочинок всією сім'єю, вони люблять кататися на лижах. А ще кожного року вони влаштовують сімейні фотосесії в одній зі своїх королівських резиденцій.

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