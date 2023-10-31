Принцесі Леонор 18: як дорослішала старша дочка іспанських монархів

Принцесі Астурійській одного разу доведеться зійти на трон. Згадуємо сьогодні її фотографії різних років, від народження і до повноліття.

Леонор народилася 31 жовтня 2005 року і стала першою дитиною принца Астурійського Феліпе та Летиції, майбутніх короля та королеви Іспанії.

Принцеса Леонор із мамою Летицією / Фото: Getty Images

Леонор був охрещений водою з річки Йордан 14 січня 2006 року.

Принцеса Леонор зі своїми батьками Феліпе та Летицією / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор зі своїми батьками, а також з бабусею королевою Софією та дідусем королем Хуан Карлосом I / Фото: Getty Images

Юна принцеса навчалася у школі Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида. У цій самій школі свого часу навчався і її батько король Філіп.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

2021 році Леонор вступила до середньої школи UWC Atlantic College в Уельсі, закінчивши навчання 2023 року.

Принцеса Леонор в Уельсі / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

У Леонор є молодша сестра — інфанта Софія, "запасна" принцеса.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор та принцеса Софія / Фото: Getty Images

У серпні 2023 року принцеса вступила на навчання до Армійської військової академії в Сарагосі.

Принцеса Леонор та її батько король Філіп VI / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Королева Летиція та принцеса Леонор під час святкування Національного дня у Мадриді / Фото: Getty Images

Сьогодні Леонор святкує 18-річчя, з чим ми її вітаємо! Під час нещодавньої церемонії вручення премій "Принцеса Астурійська" Леонор у своїй промові заявила, що розуміє всю відповідальність, що лежить на її плечах і добре знає свій обов'язок.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

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