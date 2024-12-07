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Принцесі Нідерландів - 21 рік: палац поділиться новими фотографіями спадкоємиці престолу

Принцесі Нідерландів - 21 рік: палац поділиться новими фотографіями спадкоємиці престолу

Катаріна-Амалія Нідерландська / Фото: Getty Images

На красивих фотографіях кронпринцеса позувала у кежуал вбрання.

7 грудня принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія – дочка чинного короля Нідерландів Віллема-Александра та його дружини королеви Максими – святкує день народження. Спадкоємиці престолу виповнюється 21 рік.

З нагоди свята палац опублікував нові світлини принцеси. На цих фото Катаріна-Амалія зображена на вулиці в лаконічному та стильному вбранні. Фото було зроблено під час традиційної зимової фотосесії у Бегінажі — одному із найстаріших закритих палаців Амстердама, побудованому у XIV столітті.

Катаріна-Амалія одягла сіре вільне пальто від By Malene Birger, светр від Ralph Lauren, вільні широкі джинси й завершила лук сумкою від Natan.

Катаріна-Амалія Нідерландська / фото: Koninklijk Huis / ©
Катаріна-Амалія Нідерландська / фото: Koninklijk Huis
Катаріна-Амалія Нідерландська / фото: Koninklijk Huis / ©
Катаріна-Амалія Нідерландська / фото: Koninklijk Huis

Раніше сім'я також показувала кадри, на яких вони були зафіксовані разом. На фото можна також помітити двох молодших сестер Катаріни-Амалії – принцес Алексію та Аріану.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images
Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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