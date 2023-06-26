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Принцесі Алексії сьогодні 18: палац поділився новими портретними фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1493
Час на прочитання
2 хв
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Принцесі Алексії сьогодні 18: палац поділився новими портретними фото

Принцеса Алексія / Фото: Associated Press

Середня дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра – принцеса Алексія – сьогодні святкує своє повноліття.

У королівському акаунті в Instagram були опубліковані нові красиві фотографії на честь 18-річчя принцеси Алексії.

Портрети були зроблені в будинку нідерландської королівської родини Huis ten Bosch, в Гаазі і на них великим планом зображено принцесу, яка усміхається, позуючи перед камерою.

На одному з фото Алексія зображена у білій сукні-сорочці з широким поясом на талії та в гостроносих туфлях-човниках на підборах. Її каштанове волосся красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж.

На іншому знімку принцеса позує в темно-синьому вбранні, яке вона доповнила кількома намистами на шиї.

(гортайте фото праворуч)

Батько дівчини зробив їй подарунок на честь дня народження. Нідерландський королівський палац оголосив, що король призначив принцесу Алексію кавалером Великого хреста Ордену Нідерландського лева та кавалером Будинку Ордену Золотого лева. Вона також має свій особистий штандарт, на якому зображено національний герб у центрі прапора.

Нагадаємо, у принцеси Алексії є дві сестри – старша 19-річна принцеса Катаріна-Амалія та молодша 16-річна принцеса Аріана.

Королева Максима з дочками / © Associated Press
Королева Максима з дочками / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1493
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