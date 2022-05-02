Принцесі Шарлотті 7 років: Кейт і Вільям опублікували нові фото дочки на честь свята

2 травня єдиній доньці принца Вільяма та герцогині Кейт – принцесі Шарлотті, виповнюється 7 років.
За традицією, члени британської королівської сім'ї у важливі дати діляться з публікою новими світлинами. Напередодні дня народження Шарлотти опублікували нові фото іменинниці. Авторкою знімків стала її мати, герцогиня Кембриджська.
Кенсінгтонський палац випустив дві фотографії із принцесою 1 травня. На одному зі знімків дівчинка заскочена з кокер-спанієлем Орлою, подарованою раніше сімейству братом герцогині – Джеймсом Міддлтоном. Кадри були зроблені цими вихідними, в Норфолку.
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На двох знімках Шарлотта усміхається, зображена принцеса на фоні польових квітів, одягнена в синій джемпер поверх білої блузки та штани, у дівчинки розпущене довге волосся, а в руках вона тримає гілочку квітів.
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