Принцесі Стефанії сьогодні 41: люксембурзький палац поділився фото іменинниці

Стефанія, спадкова велика герцогиня Люксембурга, святкує сьогодні, 18 лютого, свій день народження.

Вона є дружиною спадкового великого герцога Люксембурга Гійома, а також матір'ю його двох синів – Шарля та Франсуа.

Принцеса Стефанія Люксембурзька / Фото: instagram.com/courgrandducale

Палац привітав іменинницю з днем ​​народження, опублікувавши добірку фотографій у соцмережах, а також написав:

Принцеса Стефанія Люксембурзька / Фото: instagram.com/courgrandducale

"З днем ​​народження!

Принцеса Стефанія дякує вам за всі ваші добрі побажання!", — йдеться у підписі до знімків.

Принцеса Стефанія Люксембурзька / Фото: instagram.com/courgrandducale

Нагадаємо, нещодавно йорданська королівська родина ділилася радісними знімками від дня народження принцеси Аміни – первістка принцеси Іман, яка з'явилася на світ 17 лютого.

Принцеса Стефанія Люксембурзька / Фото: instagram.com/courgrandducale

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