Принцесі Стефанії сьогодні 41: люксембурзький палац поділився фото іменинниці

Стефанія, спадкова велика герцогиня Люксембурга, святкує сьогодні, 18 лютого, свій день народження.
Вона є дружиною спадкового великого герцога Люксембурга Гійома, а також матір'ю його двох синів – Шарля та Франсуа.
Палац привітав іменинницю з днем народження, опублікувавши добірку фотографій у соцмережах, а також написав:
"З днем народження!
Принцеса Стефанія дякує вам за всі ваші добрі побажання!", — йдеться у підписі до знімків.
Нагадаємо, нещодавно йорданська королівська родина ділилася радісними знімками від дня народження принцеси Аміни – первістка принцеси Іман, яка з'явилася на світ 17 лютого.
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