Принцеси теж мерзнуть: стильні зимові образи леді Діани

Принцеса Уельська протягом десятків років залишається улюбленицею мільйонів та іконою моди.

Особливо активно про Діану та її стиль заговорили в останні роки, після виходу серіалу "Корона" і на хвилі ностальгії за ретро, і відродження деяких трендів з моди 80-х.

Діана любила яскраві речі та стильною залишалася навіть узимку. Особливо запам'яталися її гірськолижні костюми, які вона носила під час відпочинку із сім'єю. Ці луки вона доповнювала цікавими шапками, сережками та часто макіяжем, тому навіть розсікаючи на лижах, залишалася іконою стилю.

Пропонуємо поглянути на яскраві образи, адже вони можуть стати натхненням для будь-якої з нас цієї зими.

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

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