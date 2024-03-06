Принцеси у реальному житті: інфанту Олену папараці заскочили в Мадриді

Інфанту Олену зазнімкували, коли вона прибула до каплиці Фернандо Гомеса-Асебо у похоронному бюро Парсесу Ла-Пас, 2 березня 2024 року в Мадриді. Жінка була одягнена в коротку чорну куртку та прямі чорні штани, взута в чорні кросівки та в чорному капелюсі на голові.

Схоже, що сестра короля обстригла каре, також у неї на шиї було видно шарф, а у вухах золоті сережки. Олена була сама без своєї сім'ї.

Інфанта Олена / Фото: Getty Images

Минулого місяця інфанта Олена потрапила під приціл папараці, коли прямувала на іншу, радісну подію – весілля. Сестра короля не веде світський спосіб життя, але жінка вона впізнавана, тому папараці не втрачають можливості зробити з нею нові кадри.

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