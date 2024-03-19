Принцеси у реальному житті: інфанту Олену з батьком екскоролем зазнімкували на човні

Іспанська принцеса Олена веде дуже скромний спосіб життя і рідко з'являється у світському суспільстві. Втім, вона та її молодша сестра принцеса Крістіна не є членами сім'ї, які виконують королівські обов'язки.

Це щось на кшталт Зари Тіндалл та принцес Йоркських, якщо порівнювати з британською королівською родиною. Іноді обидві інфанти Олена та Крістіна з'являються на якихось сімейних публічних заходах, але могли б цього не робити, бо не працюють на корону.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Натомість інфанта Олена часто потрапляє під приціл фотографів у компанії свого батька – 86-річного короля Хуан Карлоса I. Днями їх сфотографували під час посадки на пристань у Сангенго, в Іспанії.

Інфанта була одягнена у спортивний костюм, сонцезахисні окуляри із дзеркальними лінзами та червону бейсболку. Фотографи зробили фото, як Олена прямувала на човен, а також як робила фото своєму батькові.

Принцеса Олена із батьком Хуан Карлосом I / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вихід принцеси Олени на червону доріжку. Вона відвідала світську церемонію у Мадриді, присвячену кориді.

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