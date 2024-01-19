Принцесі Уельській знайшли заміну: хто прийде на допомогу, поки вона відновлюватиметься після операції

Повідомляється, що принцеса Йоркська Беатріс допомагатиме справлятися з королівським навантаженням після того, як принцесі Уельській та королю Чарльзу III довелося відмовитися від виконання своїх обов'язків через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляють інсайдери із палацу. У середу Кенсінгтонський палац та Букінгемський палац оголосили, що принцеса Кейт перенесла операцію на черевній порожнині в Лондоні, а королю наступного тижня призначено операцію з приводу збільшення простати.

Обом членам королівської родини довелося очистити свої щоденники від запланованих зустрічей, і хоча очікується, що король працюватиме в лікарні, принцеса Уельська, повернеться до своїх королівських обов'язків тільки після Великодня.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Після гучних заяв у палаці проводилися екстрені наради про те, як упоратися з королівською кризою. І з'явилася інформація, що Фірма має намір задіяти принцесу Беатріс у роботі. Хоча принцеса офіційно не є членом королівської сім'ї, вона може замінити на час принцесу Уельську на важливих нарадах, пише express.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Офіційна посада принцеси Беатріс — державна радниця, і, за словами джерела, вона обійматиме вищу посаду. За законом кожен монарх залучає своїх державних радників, які представляють його або виконують його обов'язки у разі хвороби чи поїздки за кордон. До державних радників входять дружина монарха і наступні чотири особи в лінії наступності старше 21 року. На тепер це королева Камілла, принц Вільям, принц Гаррі, принц Ендрю та принцеса Беатріс. Очевидно, що Камілла та Вільям і так будуть задіяні, а Гаррі та Ендрю – ні, через скандали, в яких вони виявилися замішаними і через те, що більше не є членами сім'ї. Передбачається, що роботи додасться і у принцеси Беатріс.

Принцеса Беатріс у Давосі / Фото: Getty Images

Зараз принцеса Йоркська перебуває на економічному форумі в Давосі.

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